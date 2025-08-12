https://ria.ru/20250812/anokhin-2034887514.html

Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия

Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.08.2025

Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия

Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот на совещании под... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:12:00+03:00

2025-08-12T20:12:00+03:00

2025-08-12T20:12:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот на совещании под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. "Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую мы решаем с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что по поручению главы государства началась разработка программы сохранения объектов культурного наследия народов России до 2045 года. Смоленская область также присоединилась к этой работе. "С прошлого года ДОМ.РФ выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН. В настоящее время на платформе наследие.дом.рф зарегистрировано 10 объектов нашего региона. Для трех из них уже найден инвестор, по остальным ведутся подготовительные работы по проведению торгов", - рассказал губернатор. Он описал механизм этой работы: инвестор выбирает объект культурного наследия, затем приобретает здание в собственность или берет его в долгосрочную аренду. После этого начинается процесс реставрации с возможностью коммерческого или иного использования. "Самое главное — исторический облик зданий будет сохранен. На всех этапах ремонта предусмотрен авторский и технический контроль, а инвесторам предоставят возможность получить льготный кредит под 9% годовых. Мы продолжим развивать это направление для сохранения нашего национального достояния", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250811/memorialy-2034681380.html

https://ria.ru/20250811/anokhin-2034679716.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, россия, василий анохин