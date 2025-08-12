https://ria.ru/20250812/anokhin-2034887514.html
Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия
Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот на совещании под...
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот на совещании под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. "Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую мы решаем с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что по поручению главы государства началась разработка программы сохранения объектов культурного наследия народов России до 2045 года. Смоленская область также присоединилась к этой работе. "С прошлого года ДОМ.РФ выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН. В настоящее время на платформе наследие.дом.рф зарегистрировано 10 объектов нашего региона. Для трех из них уже найден инвестор, по остальным ведутся подготовительные работы по проведению торгов", - рассказал губернатор. Он описал механизм этой работы: инвестор выбирает объект культурного наследия, затем приобретает здание в собственность или берет его в долгосрочную аренду. После этого начинается процесс реставрации с возможностью коммерческого или иного использования. "Самое главное — исторический облик зданий будет сохранен. На всех этапах ремонта предусмотрен авторский и технический контроль, а инвесторам предоставят возможность получить льготный кредит под 9% годовых. Мы продолжим развивать это направление для сохранения нашего национального достояния", - резюмировал глава региона.
Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия
