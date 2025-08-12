Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
18:15 12.08.2025
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека из-за укусов клещей в Подмосковье не выявлено, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Ранее в СМИ появилась информация, что в Подмосковье зарегистрированы первые случаи анаплазмоза, вызванные укусами клещей. "В связи с информацией о якобы зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека в Московской области, появившейся в СМИ, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, по состоянию на 11 августа 2025 за истёкший период 2025 года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - отмечается в Telegram-канале ведомства. В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать клеща на анализ. "Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавили в ведомстве.
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Укус клеща
Укус клеща . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека из-за укусов клещей в Подмосковье не выявлено, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Подмосковье зарегистрированы первые случаи анаплазмоза, вызванные укусами клещей.
"В связи с информацией о якобы зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека в Московской области, появившейся в СМИ, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, по состоянию на 11 августа 2025 за истёкший период 2025 года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать клеща на анализ.
"Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавили в ведомстве.
