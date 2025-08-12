https://ria.ru/20250812/alyaska-2034755472.html
Жителей Аляски призвали покинуть районы вблизи ледника Менденхолл
2025-08-12T11:44:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти административного центра американского штата Аляска, города Джуно, призвали жителей районов вблизи ледника Менденхолл эвакуироваться из-за ожидающегося на этой неделе паводка, сообщает портал Alaska Beacon. Ледник Менденхолл протяженностью почти 20 километров находится в 19 километрах от центра Джуно. В воскресенье вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы, что означает, что в ближайшие пару дней может произойти ледниковый прорывный паводок. "Чиновники административного центра Аляски просят жителей добровольно эвакуироваться из районов долины Менденхолл перед ожидаемым на этой неделе ледниковым паводком", - говорится в материале на сайте портала. В материале отметили, что в 2024 году в результате паводка были повреждены 290 домов. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
