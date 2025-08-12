https://ria.ru/20250812/alyaska-2034735549.html

Россиянин, учившийся на Аляске, рассказал о любви ее жителей к России

Россиянин, учившийся на Аляске, рассказал о любви ее жителей к России

Россиянин, учившийся на Аляске, рассказал о любви ее жителей к России

Жители Аляски по-доброму относятся к России и уважают ее культуру, рассказал РИА Новости почти шесть лет проучившийся в университете города Джуно, столицы этого РИА Новости, 12.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Жители Аляски по-доброму относятся к России и уважают ее культуру, рассказал РИА Новости почти шесть лет проучившийся в университете города Джуно, столицы этого штата, Павел Шалимов из Петропавловска-Камчатского. "Американцы на Аляске отличаются от своих соотечественников, живущих в других штатах, отличаются от материковой Америки. Они другие. И, кажется, чем-то похожи на дальневосточников. Здесь даже погода напоминает камчатскую: много снега, много ветра, много дождя. Даже горячие источники есть. Конечно, не такие, как у нас в Паратунке на Камчатке - на Аляске гейзеры намного скромнее, но они есть. Мне кажется, здесь относятся и к России, и ко всему русскому по-особенному: с какой-то добротой. В их сердцах чувствуется эта любовь... И не только из-за исторической памяти, что Аляска раньше была русской", - рассказал Шалимов. По его словам, за годы учёбы ему удалось попутешествовать по штату, и в том числе побывать в одной из русских деревень, которые на Аляске остались неизменными за столетия. "Приезжали мы в одну коммуну - русскую деревню староверов. Они живут там обособленно, до сих пор ходят в такой русской одежде, которая была привычна 100 лет назад. Разговаривают по-русски. Сохраняют русскую культуру, русский характер и русский дух", - отметил собеседник агентства. Шалимов вспомнил, что и в американской семье, где он жил, с уважением относились к русской культуре, интересовались Россией. "Жил в американской семье, даже какое-то время вместе со старшим братом Василием: он уже заканчивал этот университет, а я только приехал. Очень интересная семья - Вильям Радди и Кэтрин Колкхорст. Вильям много раз бывал в России, основал первую в стране юридическую фирму, возглавлял её представительство во Владивостоке, где жил и работал несколько лет. Неплохо говорил по-русски и продолжал совершенствовать язык... Мы жили у них бесплатно, за это им какие-то льготы вроде бы были. Но уверен, что они студентов из России принимали не из-за этого. Они относились с искренней добротой, это чувствовалось", - рассказал житель Камчатки, уточнив, что эта семья приняла около шести студентов из России. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

россия

аляска

камчатка

