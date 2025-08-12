https://ria.ru/20250812/alyaska-2034713261.html
На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
Аляска, где в пятницу пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, может очень быстро подготовиться к саммиту и располагает...
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Аляска, где в пятницу пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, может очень быстро подготовиться к саммиту и располагает всеми возможностями для обеспечения безопасности, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. "Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
