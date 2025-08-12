https://ria.ru/20250812/alyaska-2034710018.html
Экс-замглавы Аляски оценил место встречи Путина и Трампа
2025-08-12T06:18:00+03:00
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Аляска, где в пятницу пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, до сих пор сохраняет огромное русское наследие, оставшееся со времен Русской Америки, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман, говоря о выборе места для саммита. "Здесь до сих пор сохраняется огромное русское наследие в языке, религии и культуре. Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни", - сказал Леман. Он рассказал, что его отец родился в местечке Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году, через полвека после продажи Аляски. Тем не менее, по его словам, еще тогда у местных детей первым языком был русский, а не английский. "Нинильчик был основан в 1847 году, за 20 лет до продажи Аляски, как поселение для тех, кто раньше трудился в русско-американской колонии. Они хотели создавать там семьи, ловить рыбу, охотиться, разводить огороды. И это было хорошее место для таких вещей", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Экс-замглавы Аляски оценил место встречи Путина и Трампа
