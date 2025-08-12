https://ria.ru/20250812/alyaska-2034706275.html
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Есть надежда на то, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к скорому перемирию на Украине,... РИА Новости, 12.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Есть надежда на то, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к скорому перемирию на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор этого штата Лорен Леман. "Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению", - сказал Леман. По его словам, Трамп хочет прекратить кровопролитие. Леман выразил надежду на то, что Путин тоже хочет этого. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
