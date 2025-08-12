Рейтинг@Mail.ru
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/alyaska-2034706275.html
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Есть надежда на то, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к скорому перемирию на Украине,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:17:00+03:00
2025-08-12T05:17:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/66/1517776606_0:395:2909:2031_1920x0_80_0_0_e5774553b35cc92c8d5f77726d731602.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Есть надежда на то, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к скорому перемирию на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор этого штата Лорен Леман. "Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению", - сказал Леман. По его словам, Трамп хочет прекратить кровопролитие. Леман выразил надежду на то, что Путин тоже хочет этого. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034699861.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/66/1517776606_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_bbe031d66ed68d51b8f0fd17e19d0085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Аляске поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Экс-замглавы Аляски Леман надеется на скорое перемирие на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Есть надежда на то, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к скорому перемирию на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор этого штата Лорен Леман.
"Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению", - сказал Леман.
По его словам, Трамп хочет прекратить кровопролитие. Леман выразил надежду на то, что Путин тоже хочет этого.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
03:04
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала