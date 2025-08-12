https://ria.ru/20250812/almazy-2034709531.html

Центр огранки алмазов сместится из Индии из-за пошлин США, считает эксперт

Мировой центр огранки алмазов может переместится в Китай или Объединенные Арабские Эмираты на фоне пошлин США на импорт из Индии, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 12.08.2025

в мире

индия

сша

китай

дональд трамп

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мировой центр огранки алмазов может переместится в Китай или Объединенные Арабские Эмираты на фоне пошлин США на импорт из Индии, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начнут действовать с 27 августа. "Пошлины станут дополнительным ударом для индийского сектора огранки. Если Индии не удастся за разумное время как-то урегулировать вопросы величины пошлин и списков продукции, под них подпадающей, то, вероятно, гранильные мастерские будут менять географию, и мировой центр сектора огранки постепенно начнет перемешаться из Индии в другие страны. В тот же Китай или в ОАЭ, например", - предположил эксперт. По его словам, дополнительные 25% пошлины США на импорт из Индии усугубляют глубокий кризис алмазного рынка, в котором он оказался на фоне падения мирового спроса на натуральные бриллианты и роста популярности искусственных алмазов. Выращенные в лаборатории кристаллы ничем по качествам не уступают природным, но с развитием технологий обходятся все дешевле и дешевле. Аналитик добавил, что огранщикам нет особой разницы с каким камнем работать, с натуральным или искусственным. "От этого выигрывают китайские производители, которые уверенно заполняют эту нишу", - отметил Калачев. Индия - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, на нее приходится обработка более 90% всех камней.

индия

сша

китай

2025

Новости

в мире, индия, сша, китай, дональд трамп