Центр огранки алмазов сместится из Индии из-за пошлин США, считает эксперт - РИА Новости, 12.08.2025
06:09 12.08.2025
Центр огранки алмазов сместится из Индии из-за пошлин США, считает эксперт
в мире
индия
сша
китай
дональд трамп
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мировой центр огранки алмазов может переместится в Китай или Объединенные Арабские Эмираты на фоне пошлин США на импорт из Индии, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начнут действовать с 27 августа. "Пошлины станут дополнительным ударом для индийского сектора огранки. Если Индии не удастся за разумное время как-то урегулировать вопросы величины пошлин и списков продукции, под них подпадающей, то, вероятно, гранильные мастерские будут менять географию, и мировой центр сектора огранки постепенно начнет перемешаться из Индии в другие страны. В тот же Китай или в ОАЭ, например", - предположил эксперт. По его словам, дополнительные 25% пошлины США на импорт из Индии усугубляют глубокий кризис алмазного рынка, в котором он оказался на фоне падения мирового спроса на натуральные бриллианты и роста популярности искусственных алмазов. Выращенные в лаборатории кристаллы ничем по качествам не уступают природным, но с развитием технологий обходятся все дешевле и дешевле. Аналитик добавил, что огранщикам нет особой разницы с каким камнем работать, с натуральным или искусственным. "От этого выигрывают китайские производители, которые уверенно заполняют эту нишу", - отметил Калачев. Индия - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, на нее приходится обработка более 90% всех камней.
индия
сша
китай
в мире, индия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Индия, США, Китай, Дональд Трамп
