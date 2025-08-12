https://ria.ru/20250812/alkomarkety-2034874928.html

В Вологодской области закрыли более половины алкомаркетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Более половины алкомаркетов Вологодской области закрылись или перестали торговать спиртным с 1 марта, когда начал действовать региональный закон об ограничении продажи алкоголя, сообщает губернатор области Георгий Филимонов. "За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата", – написал он в своем Telegram-канале.Как уточнил Филимонов, если в начал 2025 года в Вологодской области работали 610 алкомаркетов, то в настоящее время прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.

