Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
10:22 12.08.2025
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
московская область (подмосковье)
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео ФСБ рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства российского военного в Подмосковье. "Взрывное устройство было установлено в днище, под запасным колесом... Электронная часть была установлена в панели под рулевым колесом", - сказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ России. Силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, сообщила ФСБ. Мужчина готовил теракт на территории Подмосковья. Он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, купленном на деньги своих украинских кураторов. А затем это авто, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатки, должно быть было припарковано в установленном месте и взорвано в момент прохода вблизи российского военного.
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье
ФСБ показала видео задержания агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье
московская область (подмосковье), россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Подмосковье агент Киева рассказал о подготовке к убийству военного

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео ФСБ рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства российского военного в Подмосковье.
"Взрывное устройство было установлено в днище, под запасным колесом... Электронная часть была установлена в панели под рулевым колесом", - сказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ России.
Силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, сообщила ФСБ.
Мужчина готовил теракт на территории Подмосковья. Он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, купленном на деньги своих украинских кураторов. А затем это авто, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатки, должно быть было припарковано в установленном месте и взорвано в момент прохода вблизи российского военного.
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных
Вчера, 10:10
 
Московская область (Подмосковье)РоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
