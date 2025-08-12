https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
Задержанный агент Киева на видео ФСБ рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства российского военного в Подмосковье. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео ФСБ рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства российского военного в Подмосковье. "Взрывное устройство было установлено в днище, под запасным колесом... Электронная часть была установлена в панели под рулевым колесом", - сказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ России. Силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, сообщила ФСБ. Мужчина готовил теракт на территории Подмосковья. Он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, купленном на деньги своих украинских кураторов. А затем это авто, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатки, должно быть было припарковано в установленном месте и взорвано в момент прохода вблизи российского военного.
