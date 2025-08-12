https://ria.ru/20250812/aeroport-2034779367.html
В аэропортах Ижевска и Нижнекамска сняли ограничения
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Нижнекамска, информирует Росавиация."Аэропорты Ижевск Нижнекамск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов."В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли": два самолета, летевших в Ижевск, один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск", - добавляется в сообщении.Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.
