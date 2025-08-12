https://ria.ru/20250812/aeroport-2034769408.html
В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения
В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения - РИА Новости, 12.08.2025
В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:43:00+03:00
2025-08-12T12:43:00+03:00
2025-08-12T12:46:00+03:00
казань
оренбург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Оренбурга, сообщила Росавиация."Аэропорты Казань, Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и два самолета, летевших в Оренбург.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250812/ukhta-2034758155.html
казань
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, оренбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, общество
Казань, Оренбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Общество
В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения
В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов