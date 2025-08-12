https://ria.ru/20250812/aeroport-2034769408.html

В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения

В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Оренбурга, сообщила Росавиация.

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Оренбурга, сообщила Росавиация."Аэропорты Казань, Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и два самолета, летевших в Оренбург.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

