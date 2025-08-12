https://ria.ru/20250812/advokat-2034751863.html

Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы

Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы - РИА Новости, 12.08.2025

Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы

Председатель адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин заявил РИА Новости, что у адвоката Юлии Шуваевой сотрясение мозга и травмы головы после... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:28:00+03:00

2025-08-12T11:28:00+03:00

2025-08-12T11:28:00+03:00

происшествия

москва

сергей жорин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин заявил РИА Новости, что у адвоката Юлии Шуваевой сотрясение мозга и травмы головы после инцидента в центре Москвы. Жорин ранее утверждал, что на адвоката из его коллегии Юлию Шуваеву напали в районе проспекта Мира в Москве. "Состояние Юлии стабильное, степень тяжести установит экспертиза. У нее сотрясение мозга и множественные травмы головы", - заявил адвокат. Он добавил, что нападавший был задержан, но вскоре отпущен. РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250811/bastrykin-2034546824.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сергей жорин