Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы
Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы - РИА Новости, 12.08.2025
Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы
Председатель адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин заявил РИА Новости, что у адвоката Юлии Шуваевой сотрясение мозга и травмы головы после... РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
москва
сергей жорин
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин заявил РИА Новости, что у адвоката Юлии Шуваевой сотрясение мозга и травмы головы после инцидента в центре Москвы. Жорин ранее утверждал, что на адвоката из его коллегии Юлию Шуваеву напали в районе проспекта Мира в Москве. "Состояние Юлии стабильное, степень тяжести установит экспертиза. У нее сотрясение мозга и множественные травмы головы", - заявил адвокат. Он добавил, что нападавший был задержан, но вскоре отпущен. РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.
москва
Новости
ru-RU
Адвокат рассказал о состоянии коллеги после нападения в центре Москвы
Жорин сообщил о сотрясении мозга у Шуваевой после нападения на проспекте Мира