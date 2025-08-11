Рейтинг@Mail.ru
Германия потребовала от Израиля объяснить убийство журналистов в Газе
23:45 11.08.2025
Германия потребовала от Израиля объяснить убийство журналистов в Газе
Германия потребовала от Израиля объяснить убийство журналистов в Газе
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Берлин осуждает удары израильской армии по журналистам в секторе Газа, власти Израиля должны объяснить убийство сотрудников телеканала Al Jazeera и новостного портала "Сахат", заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу. "По конкретному случаю у нас пока нет собственных данных. Но очевидно, что если Израиль говорит, что удар был направлен против конкретного человека, то сначала нужно ответить на вопрос, почему при этом погибли пятеро коллег. Кроме того, совершенно ясно, что Израиль должен объяснить, как вообще можно оправдать утрату статуса защиты как журналиста", - заявил Хинтерзеер журналистам во время брифинга кабмина Германии. Хинтерзеер пояснил, что Германия принципиально осуждает убийство журналистов. По его данным, в секторе Газа под ударами израильской армии с начала конфликта погибло 200 сотрудников различных СМИ. "Такое большое количество убитых абсолютно неприемлемо", - заметил он, призвав Тель-Авив "максимально прозрачно" объясниться, обеспечить защиту других журналистов и их доступ к сектору Газа. В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы. По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Берлин осуждает удары израильской армии по журналистам в секторе Газа, власти Израиля должны объяснить убийство сотрудников телеканала Al Jazeera и новостного портала "Сахат", заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер.
Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу.
"По конкретному случаю у нас пока нет собственных данных. Но очевидно, что если Израиль говорит, что удар был направлен против конкретного человека, то сначала нужно ответить на вопрос, почему при этом погибли пятеро коллег. Кроме того, совершенно ясно, что Израиль должен объяснить, как вообще можно оправдать утрату статуса защиты как журналиста", - заявил Хинтерзеер журналистам во время брифинга кабмина Германии.
Хинтерзеер пояснил, что Германия принципиально осуждает убийство журналистов. По его данным, в секторе Газа под ударами израильской армии с начала конфликта погибло 200 сотрудников различных СМИ. "Такое большое количество убитых абсолютно неприемлемо", - заметил он, призвав Тель-Авив "максимально прозрачно" объясниться, обеспечить защиту других журналистов и их доступ к сектору Газа.
В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа.
Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы.
По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
