Четыре человека пострадали при обстрелах и атаках в Белгородской области
При обстрелах и атаках ВСУ в Белгородской области пострадали 4 человека
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 11 авг – РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела города Шебекино ранена женщина… В селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки… В посёлке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы", - говорится в сообщении.
По словам главы Белгородской области, пострадавшую при обстреле Шебекино с осколочным ранением ноги и раной лица доставили в областную клиническую больницу. Мужчина, получивший баротравму из-за удара FPV-дрона в селе Ясные Зори, сам обратился в местную амбулаторию, где получил необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался и продолжит лечиться амбулаторно.
Также Гладков уточнил, что супружеской паре, получившей травмы при ударе беспилотника в Красной Яруге, медицинскую помощь оказали на месте. Им госпитализация не потребовалась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18