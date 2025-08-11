Рейтинг@Mail.ru
18:29 11.08.2025
Четыре человека пострадали при обстрелах и атаках в Белгородской области
ТУЛА, 11 авг – РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела города Шебекино ранена женщина… В селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки… В посёлке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы", - говорится в сообщении.
По словам главы Белгородской области, пострадавшую при обстреле Шебекино с осколочным ранением ноги и раной лица доставили в областную клиническую больницу. Мужчина, получивший баротравму из-за удара FPV-дрона в селе Ясные Зори, сам обратился в местную амбулаторию, где получил необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался и продолжит лечиться амбулаторно.
Также Гладков уточнил, что супружеской паре, получившей травмы при ударе беспилотника в Красной Яруге, медицинскую помощь оказали на месте. Им госпитализация не потребовалась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
