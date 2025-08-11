https://ria.ru/20250811/zhiteli-2034655547.html

Четыре человека пострадали при обстрелах и атаках в Белгородской области

11.08.2025

ТУЛА, 11 авг – РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела города Шебекино ранена женщина… В селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки… В посёлке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы", - говорится в сообщении. По словам главы Белгородской области, пострадавшую при обстреле Шебекино с осколочным ранением ноги и раной лица доставили в областную клиническую больницу. Мужчина, получивший баротравму из-за удара FPV-дрона в селе Ясные Зори, сам обратился в местную амбулаторию, где получил необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался и продолжит лечиться амбулаторно. Также Гладков уточнил, что супружеской паре, получившей травмы при ударе беспилотника в Красной Яруге, медицинскую помощь оказали на месте. Им госпитализация не потребовалась.

