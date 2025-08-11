https://ria.ru/20250811/zhitel-2034553358.html

Житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Осужденный на 5,5 лет житель Магадана оправдывал в соцсетях запрещенные в России террористические организации "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"* и призывал к повторению терактов как в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В июле пресс-служба УФСБ России по Магаданской области сообщала, что Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за публикации в социальных сетях, оправдывающие терроризм. Как уточнялось, он размещал в соцсетях сообщения, где выражал желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей. Разработку и задержание проводили в марте оперативники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. "Приговором Тихоокеанского флотского военного суда 41-летний житель Магадана признан виновным за публичные высказывания в социальных сетях, оправдывающие действия запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, и призывающие к повторению теракта в "Крокус сити холле", - сказал собеседник. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.* Запрещенные в России террористические организации.

Новости

Кадры задержания магаданца, который осужден за оправдание действий запрещенных террористических организаций РИА Новости публикует кадры задержания магаданца, который был осужден за оправдание действий запрещенных в России террористических организаций и призывы к совершению терактов. Соответствующее видео предоставили агентству правоохранители. В июле в УФСБ по Магаданской области сообщали, что суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы за публикации в соцсетях, оправдывающие терроризм. Оперативники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району провели разработку и задержание в марте. 2025-08-11T12:04 true PT0M16S

