Рейтинг@Mail.ru
Житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе" - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 11.08.2025 (обновлено: 12:09 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/zhitel-2034553358.html
Житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе"
Житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе" - РИА Новости, 11.08.2025
Житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе"
Осужденный на 5,5 лет житель Магадана оправдывал в соцсетях запрещенные в России террористические организации "Русский добровольческий корпус"*, "Легион... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:04:00+03:00
2025-08-11T12:09:00+03:00
происшествия
россия
магадан
магаданская область
крокус сити холл
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034535469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a29c386745e9f71125ec17ebda825cd5.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Осужденный на 5,5 лет житель Магадана оправдывал в соцсетях запрещенные в России террористические организации "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"* и призывал к повторению терактов как в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В июле пресс-служба УФСБ России по Магаданской области сообщала, что Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за публикации в социальных сетях, оправдывающие терроризм. Как уточнялось, он размещал в соцсетях сообщения, где выражал желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей. Разработку и задержание проводили в марте оперативники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. "Приговором Тихоокеанского флотского военного суда 41-летний житель Магадана признан виновным за публичные высказывания в социальных сетях, оправдывающие действия запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, и призывающие к повторению теракта в "Крокус сити холле", - сказал собеседник. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20250731/irkutsk-2032631238.html
https://ria.ru/20250702/fsb-2026659365.html
россия
магадан
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания магаданца, который осужден за оправдание действий запрещенных террористических организаций
РИА Новости публикует кадры задержания магаданца, который был осужден за оправдание действий запрещенных в России террористических организаций и призывы к совершению терактов. Соответствующее видео предоставили агентству правоохранители. В июле в УФСБ по Магаданской области сообщали, что суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы за публикации в соцсетях, оправдывающие терроризм. Оперативники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району провели разработку и задержание в марте.
2025-08-11T12:04
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034535469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c9af8a0f02d830ae2f9432474e31976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, магадан, магаданская область, крокус сити холл, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Россия, Магадан, Магаданская область, Крокус Сити Холл, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе"

Осужденный житель Магадана призывал к повторению теракта как в "Крокусе"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Осужденный на 5,5 лет житель Магадана оправдывал в соцсетях запрещенные в России террористические организации "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"* и призывал к повторению терактов как в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В июле пресс-служба УФСБ России по Магаданской области сообщала, что Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за публикации в социальных сетях, оправдывающие терроризм. Как уточнялось, он размещал в соцсетях сообщения, где выражал желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей. Разработку и задержание проводили в марте оперативники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе
31 июля, 15:21
"Приговором Тихоокеанского флотского военного суда 41-летний житель Магадана признан виновным за публичные высказывания в социальных сетях, оправдывающие действия запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, и призывающие к повторению теракта в "Крокус сити холле", - сказал собеседник.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
* Запрещенные в России террористические организации.
Задержание жителя Керчи за оправдание атаки ВСУ БПЛА по резиденции президента России в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль
2 июля, 09:18
 
ПроисшествияРоссияМагаданМагаданская областьКрокус Сити ХоллТихоокеанский флотский военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала