"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского
"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского - РИА Новости, 11.08.2025
"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского
Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи России и США на Аляске, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T06:53:00+03:00
2025-08-11T06:53:00+03:00
2025-08-11T08:59:00+03:00
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи России и США на Аляске, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Это то, что Зеленский наговорил за последние 24 часа. Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу. Он, очевидно, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели санкции", — сказал он, комментируя вчерашнее заявление главы киевского режима об отказе от территориальных уступок.По словам военного эксперта, все недавние заявления Зеленского о невозможности обсуждения территориального вопроса с Россией якобы из-за ограничений конституции, являются не более чем удобной манипуляцией. Он трактует основной закон страны как хочет, пояснил аналитик."В любом случае он просто прячется за конституцией", — резюмировал Меркурис.Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
