https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034494484.html

"Будьте осторожны": во Франции испугались случившегося с Зеленским

"Будьте осторожны": во Франции испугались случившегося с Зеленским - РИА Новости, 11.08.2025

"Будьте осторожны": во Франции испугались случившегося с Зеленским

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянном состоянии перед предстоящими переговорами лидеров России и США Владимира Путина и... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T04:04:00+03:00

2025-08-11T04:04:00+03:00

2025-08-11T04:05:00+03:00

в мире

россия

франция

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянном состоянии перед предстоящими переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — написал он.По словам политика, европейские партнеры Украины во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, как выходить из сложившейся ситуации."С тех пор Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломленные, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", — предупредил Филиппо.При этом в эфире своего YouTube-канала лидер партии отмечал, что глава киевского режима совместно с европейскими лидерами хочет организовать блок по срыву встречи Путина и Трампа.Вчера агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что европейские лидеры хотят провести переговоры с главой Белого дома до его планируемого саммита с российским лидером.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250809/detal-2034282425.html

https://ria.ru/20250811/peregovory-2034492330.html

https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034484537.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025