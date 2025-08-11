Рейтинг@Mail.ru
"Будьте осторожны": во Франции испугались случившегося с Зеленским
04:04 11.08.2025
"Будьте осторожны": во Франции испугались случившегося с Зеленским
"Будьте осторожны": во Франции испугались случившегося с Зеленским
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянном состоянии перед предстоящими переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — написал он.По словам политика, европейские партнеры Украины во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, как выходить из сложившейся ситуации."С тех пор Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломленные, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", — предупредил Филиппо.При этом в эфире своего YouTube-канала лидер партии отмечал, что глава киевского режима совместно с европейскими лидерами хочет организовать блок по срыву встречи Путина и Трампа.Вчера агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что европейские лидеры хотят провести переговоры с главой Белого дома до его планируемого саммита с российским лидером.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянном состоянии перед предстоящими переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — написал он.
По словам политика, европейские партнеры Украины во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, как выходить из сложившейся ситуации.
"С тех пор Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломленные, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", — предупредил Филиппо.
При этом в эфире своего YouTube-канала лидер партии отмечал, что глава киевского режима совместно с европейскими лидерами хочет организовать блок по срыву встречи Путина и Трампа.
Вчера агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что европейские лидеры хотят провести переговоры с главой Белого дома до его планируемого саммита с российским лидером.

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
