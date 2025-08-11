https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034489637.html

"Зеленский рискует": встреча Путина и Трампа вызвала переполох в Европе

"Зеленский рискует": встреча Путина и Трампа вызвала переполох в Европе - РИА Новости, 11.08.2025

"Зеленский рискует": встреча Путина и Трампа вызвала переполох в Европе

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом поставила Владимира Зеленского перед дилеммой, пишет... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T02:00:00+03:00

2025-08-11T02:00:00+03:00

2025-08-11T02:00:00+03:00

в мире

россия

европа

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752207604_555:763:2839:2048_1920x0_80_0_0_890534f90ff76774b83d9197f2c893e1.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом поставила Владимира Зеленского перед дилеммой, пишет итальянская газета La Stampa."Если ему (Зеленскому. — Прим. ред.) не удастся обратить вспять разворот Вашингтона на 180 градусов, Зеленский рискует превратиться из героического лица сопротивления в жертву поражения, вынужденную смириться с потерей территорий", — говорится в статье.Как пишет издание, ситуация, в которой оказался глава киевского режима, осложняется еще и тем, что по-прежнему остается неясным, сможет ли Европа поддержать Украину, если Трамп решит полностью остановить помощь ей."Если это тревожное дежавю не закончится, как в прошлый раз, Киев столкнется с серьезной дилеммой", — резюмирует автор.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух стран сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Зеленский в преддверии встречи президентов США и России, в свою очередь, заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250811/ukraina-2034485631.html

https://ria.ru/20250810/cnn-2034429678.html

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034332119.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025