14:05 11.08.2025 (обновлено: 15:41 11.08.2025)
Сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили
Сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с 10 до 5 рабочих дней, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."По поручению президента мы внесли ряд изменений и в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще. Здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании - с 10 до 5 рабочих дней", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сократится срок рассмотрения таких заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Социального фонда требуется запросить дополнительные документы."Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия", - заверил премьер.Мишустин назвал материнский капитал одним из самых эффективных и востребованных инструментов поддержки семей с детьми. Он отметил, что этот механизм регулярно совершенствуется, расширяются его возможности для граждан.Согласно постановлению правительства, которое подписал премьер, территориальные органы Соцфонда теперь будут быстрее рассматривать заявления об использовании средств маткапитала и принимать решения по ним. Как отмечено на сайте кабмина, новая норма принята для реализации положений закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", утверждённого президентом в июне.О материнском капиталеПрограмма материнского (семейного) капитала реализуется в России с 1 января 2007 года и сейчас является частью нацпроекта "Семья", напомнили в правительстве. Средства маткапитала можно направлять на улучшение жилищных условий, оплату образования ребёнка, товары и услуги для детей с инвалидностью и другие цели. Маткапитал ежегодно индексируется по уровню фактической инфляции. С февраля 2025 года он составляет более 690 тысяч рублей на первенца, а на второго ребёнка и последующих детей – более 912 тысяч рублей, отметили в кабмине.
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили

Сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили до 5 дней

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с 10 до 5 рабочих дней, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы внесли ряд изменений и в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще. Здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании - с 10 до 5 рабочих дней", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сократится срок рассмотрения таких заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Социального фонда требуется запросить дополнительные документы.
"Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия", - заверил премьер.
Мишустин назвал материнский капитал одним из самых эффективных и востребованных инструментов поддержки семей с детьми. Он отметил, что этот механизм регулярно совершенствуется, расширяются его возможности для граждан.
Согласно постановлению правительства, которое подписал премьер, территориальные органы Соцфонда теперь будут быстрее рассматривать заявления об использовании средств маткапитала и принимать решения по ним. Как отмечено на сайте кабмина, новая норма принята для реализации положений закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", утверждённого президентом в июне.

О материнском капитале

Программа материнского (семейного) капитала реализуется в России с 1 января 2007 года и сейчас является частью нацпроекта "Семья", напомнили в правительстве. Средства маткапитала можно направлять на улучшение жилищных условий, оплату образования ребёнка, товары и услуги для детей с инвалидностью и другие цели. Маткапитал ежегодно индексируется по уровню фактической инфляции. С февраля 2025 года он составляет более 690 тысяч рублей на первенца, а на второго ребёнка и последующих детей – более 912 тысяч рублей, отметили в кабмине.
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
