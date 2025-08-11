Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят сажать в тюрьму за нарушение прав ЛГБТ*
10:55 11.08.2025
На Украине хотят сажать в тюрьму за нарушение прав ЛГБТ*
На Украине хотят сажать в тюрьму за нарушение прав ЛГБТ*
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Законопроект, предлагающий наказание в виде лишения свободы за нарушение прав представителей ЛГБТ* (сообщество запрещено в России как экстремистское), внесен в украинский парламент, сообщил выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук. "В Верховной раде зарегистрировали законопроект: 5–8 лет тюрьмы за "нарушение прав ЛГБТ*". Автор - глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и другие представители ЛГБТ-сообщества*", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат Рады Максим Бужанский выразил мнение, что данный законопроект не имеет шансов на прохождение даже в профильном комитете. "Действующее законодательство дает абсолютно все механизмы для того, чтобы защищать гражданина от дискриминации по любому признаку, нужно просто его применять", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.* Запрещенное в России экстремистское движение
россия
в мире, россия, артем дмитрук, максим бужанский, верховная рада украины
В мире, Россия, Артем Дмитрук, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины
На Украине хотят сажать в тюрьму за нарушение прав ЛГБТ*

Дмитрук: в Раду внесен законопроект о лишении свободы за нарушение прав ЛГБТ

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Законопроект, предлагающий наказание в виде лишения свободы за нарушение прав представителей ЛГБТ* (сообщество запрещено в России как экстремистское), внесен в украинский парламент, сообщил выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук.
Верховной раде зарегистрировали законопроект: 5–8 лет тюрьмы за "нарушение прав ЛГБТ*". Автор - глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и другие представители ЛГБТ-сообщества*", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Максим Бужанский выразил мнение, что данный законопроект не имеет шансов на прохождение даже в профильном комитете. "Действующее законодательство дает абсолютно все механизмы для того, чтобы защищать гражданина от дискриминации по любому признаку, нужно просто его применять", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа
В мире Россия Артем Дмитрук Максим Бужанский Верховная Рада Украины
 
 
