На Украине хотят сажать в тюрьму за нарушение прав ЛГБТ*
На Украине хотят сажать в тюрьму за нарушение прав ЛГБТ*
2025-08-11T10:55:00+03:00
в мире
россия
артем дмитрук
максим бужанский
верховная рада украины
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Законопроект, предлагающий наказание в виде лишения свободы за нарушение прав представителей ЛГБТ* (сообщество запрещено в России как экстремистское), внесен в украинский парламент, сообщил выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук. "В Верховной раде зарегистрировали законопроект: 5–8 лет тюрьмы за "нарушение прав ЛГБТ*". Автор - глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и другие представители ЛГБТ-сообщества*", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат Рады Максим Бужанский выразил мнение, что данный законопроект не имеет шансов на прохождение даже в профильном комитете. "Действующее законодательство дает абсолютно все механизмы для того, чтобы защищать гражданина от дискриминации по любому признаку, нужно просто его применять", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.* Запрещенное в России экстремистское движение
россия
