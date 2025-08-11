https://ria.ru/20250811/zakharova-2034647511.html

Захарова резко ответила Рютте на заявление о новых российских регионах

Захарова резко ответила Рютте на заявление о новых российских регионах

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье на сайте издания "Известия" осудила заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отказе признать новые российские регионы."Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине", — написала она.Дипломат отметила, что в 1920–1930-е годы при поддержке Германии и Италии в Прибалтике к власти пришли фашистские режимы, бежавшие на Запад в 1940 году. Она обратила внимание на то, что они уступили место демократическим силам, получившим народный мандат, а прибалтийские республики добровольно вошли в состав СССР на равных правах.Ранее в воскресенье Рютте призвал отказаться от юридического признания территориальных потерь Киева в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

