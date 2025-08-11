https://ria.ru/20250811/yandeks-2034615219.html

Яндекс будет готовить школьников к олимпиадам по искусственному интеллекту

2025-08-11T16:07:00+03:00

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Яндекс" впервые открыл набор в олимпиадный кружок по искусственному интеллекту, где опытные преподаватели будут учить ребят решать задачи главных состязаний по ИИ, включая новый профиль Всероссийской олимпиады по информатике, сообщает компания. "Яндекс" открыл набор в три олимпиадных кружка: по программированию и — впервые — по искусственному интеллекту и математике. В них школьники смогут подготовиться к олимпиадам всех уровней, от школьных до всероссийских и международных. Преподавателями выступают победители олимпиад, члены жюри и тренеры сборных Москвы и России. Обучение бесплатное, доступное очно в Москве или онлайн для жителей других городов, а для поступления нужно оставить заявку и пройти конкурсный отбор. Занятия в кружках начнутся в сентябре-октябре и закончатся в мае. Кружок по ИИ — совместный проект "Яндекса" и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. В его программу входят основы математики и статистики, программирование и анализ данных на Python, знакомство с глубинным обучением и большими языковыми моделями. В Кружке школьников 8-11 классов будут учить решать задачи главных состязаний по ИИ, включая новый профиль Всероссийской олимпиады по информатике. В свою очередь, кружок по олимпиадной математике принимает школьников 5–11 классов. Программа зависит от возраста и включает алгебру, геометрию, комбинаторику и теорию чисел. Также ученики будут участвовать во Всероссийских командных математических боях. В кружке по олимпиадному программированию школьников 6–11 классов познакомят с продвинутыми алгоритмами и структурами данных, научат решать задачи с их применением. Здесь есть программы для делающих первые шаги в программировании и для финалистов Всероссийской олимпиады. "Яндекс активно поддерживает олимпиадное движение. Мы участвуем в организации Всероссийских олимпиад по математике и информатике и турниров по программированию, помогаем готовиться к международным соревнованиям, таким как IOI. Наш кружок по программированию существует два года и уже показал отличные результаты — в нем занимались 85% победителей и 70% призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году направлений станет больше: мы будем готовить ребят и к состязаниям по математике, и к новому профилю Всероссийской олимпиады — искусственному интеллекту", — приводятся в сообщении слова руководителя по работе с олимпиадным сообществом в "Яндексе" Татьяны Колинковой.

