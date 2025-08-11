https://ria.ru/20250811/vyplaty-2034522549.html

В Якутии более 1,2 тысячи человек получили выплаты из-за летнего паводка

ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек получили выплаты на сумму свыше 30 миллионов рублей в качестве мер поддержки в связи с летним паводком в Оймяконском и Абыйском районах Якутии, общий ущерб по которому составляет почти 250 миллионов рублей, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. В результате дождевого паводка на территории Оймяконского, Абыйского районов подтоплено 382 дворовые территории, в которых проживает 1387 человек, из них 503 детей. Пострадали 127 жилых помещений: 113 в Оймяконском районе и 14 в Абыйском, из них пять жилых помещений утрачены и 122 - повреждены. На территориях обоих районов продолжает действовать режим ЧС регионального характера. "Ущерб объектам от летнего паводка составляет 249,09 миллиона рублей: объектам транспортной инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, жилым помещениям, в том числе на единовременную материальную помощь и финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в пострадавших от паводка населенных пунктах", - говорится в сообщении. Как сообщает министерство, от пострадавших поступило 2,4 тысячи заявлений. Из них на единовременную материальную помощь – 1751 заявление, на финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости - 647 заявлений, на единовременную выплату из-за вреда здоровью – одно. "Направлены выплаты на сумму 30 340,0 тысячи рублей 1233 получателям мер поддержки (единовременная материальная помощь 959 чел. – 9 590,0 тысячи рублей, финансовая помощь - 274 человека)", - информирует министерство. По данным республиканского главка МЧС, на юге Якутии в понедельник - кратковременные дожди, местами грозы, на северо-востоке, севере, северо-западе небольшие, местами умеренные дожди. Ветер при грозах порывистый до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+13 градусов, в северных районах +3+8 градусов. Днем 19-24 градусов выше ноля, на юго-западе - до плюс 30 градусов, в северных районах +14+19 градусов.

