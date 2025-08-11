Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/vulkan-2034520505.html
В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности
В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.08.2025
В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности
В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T09:46:00+03:00
2025-08-11T09:46:00+03:00
происшествия
камчатский край
тихий океан
камчатка
олег бондаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана, информирует глава округа Олег Бондаренко. "На территории Усть-Камчатского муниципального округа продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана. Сегодня на вулкане произошёл очередной пепловой выброс, достигший высоты 12 километров", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале. По данным главы округа, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении - в сторону Тихого океана, незначительное выпадение вулканического пепла зафиксировано в посёлках Усть-Камчатск и Ключи. Бондаренко сообщил о принятых дополнительных мерах предосторожности: организовано круглосуточное дежурство оперативных служб, проверены запасы продуктов первой необходимости, подготовлены резервные источники энергоснабжения. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения. "Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности. Мы держим на особом контроле ситуацию с пожилыми и маломобильными гражданами", - отметил глава округа. Жителям рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания при пеплопадах, ограничить пребывание детей на открытом воздухе, проявлять особую заботу о пожилых соседях. Ключевской вулкан, высота которого составляет 4750 метров, проявляет повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Текущему извержению Ключевского присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.
https://ria.ru/20250811/pepel-2034491481.html
https://ria.ru/20250810/vulkan-2034396166.html
камчатский край
тихий океан
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_662f48ed82707d5033397d587b6c5291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, тихий океан, камчатка, олег бондаренко
Происшествия, Камчатский край, Тихий океан, Камчатка, Олег Бондаренко
В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности

В Усть-Камчатском округе из-за вулкана действует режим повышенной готовности

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана, информирует глава округа Олег Бондаренко.
"На территории Усть-Камчатского муниципального округа продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана. Сегодня на вулкане произошёл очередной пепловой выброс, достигший высоты 12 километров", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров
Вчера, 02:51
По данным главы округа, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении - в сторону Тихого океана, незначительное выпадение вулканического пепла зафиксировано в посёлках Усть-Камчатск и Ключи.
Бондаренко сообщил о принятых дополнительных мерах предосторожности: организовано круглосуточное дежурство оперативных служб, проверены запасы продуктов первой необходимости, подготовлены резервные источники энергоснабжения. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения. "Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности. Мы держим на особом контроле ситуацию с пожилыми и маломобильными гражданами", - отметил глава округа.
Жителям рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания при пеплопадах, ограничить пребывание детей на открытом воздухе, проявлять особую заботу о пожилых соседях.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4750 метров, проявляет повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Текущему извержению Ключевского присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.
Извержение вулкана в Японии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма и пепла
10 августа, 07:05
 
ПроисшествияКамчатский крайТихий океанКамчаткаОлег Бондаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала