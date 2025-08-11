В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана, информирует глава округа Олег Бондаренко.
"На территории Усть-Камчатского муниципального округа продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана. Сегодня на вулкане произошёл очередной пепловой выброс, достигший высоты 12 километров", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале.
По данным главы округа, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении - в сторону Тихого океана, незначительное выпадение вулканического пепла зафиксировано в посёлках Усть-Камчатск и Ключи.
Бондаренко сообщил о принятых дополнительных мерах предосторожности: организовано круглосуточное дежурство оперативных служб, проверены запасы продуктов первой необходимости, подготовлены резервные источники энергоснабжения. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения. "Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности. Мы держим на особом контроле ситуацию с пожилыми и маломобильными гражданами", - отметил глава округа.
Жителям рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания при пеплопадах, ограничить пребывание детей на открытом воздухе, проявлять особую заботу о пожилых соседях.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4750 метров, проявляет повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Текущему извержению Ключевского присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.
