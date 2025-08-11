https://ria.ru/20250811/vulkan-2034520505.html

В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности

В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.08.2025

В Усть-Камчатском округе по-прежнему действует режим повышенной готовности

В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:46:00+03:00

2025-08-11T09:46:00+03:00

2025-08-11T09:46:00+03:00

происшествия

камчатский край

тихий океан

камчатка

олег бондаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана, информирует глава округа Олег Бондаренко. "На территории Усть-Камчатского муниципального округа продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана. Сегодня на вулкане произошёл очередной пепловой выброс, достигший высоты 12 километров", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале. По данным главы округа, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении - в сторону Тихого океана, незначительное выпадение вулканического пепла зафиксировано в посёлках Усть-Камчатск и Ключи. Бондаренко сообщил о принятых дополнительных мерах предосторожности: организовано круглосуточное дежурство оперативных служб, проверены запасы продуктов первой необходимости, подготовлены резервные источники энергоснабжения. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения. "Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности. Мы держим на особом контроле ситуацию с пожилыми и маломобильными гражданами", - отметил глава округа. Жителям рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания при пеплопадах, ограничить пребывание детей на открытом воздухе, проявлять особую заботу о пожилых соседях. Ключевской вулкан, высота которого составляет 4750 метров, проявляет повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Текущему извержению Ключевского присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.

https://ria.ru/20250811/pepel-2034491481.html

https://ria.ru/20250810/vulkan-2034396166.html

камчатский край

тихий океан

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, тихий океан, камчатка, олег бондаренко