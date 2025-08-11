Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки ВСУ в Горловке погибли два сотрудника "скорой" - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 11.08.2025 (обновлено: 02:42 12.08.2025)
https://ria.ru/20250811/vsu-2034692469.html
В результате атаки ВСУ в Горловке погибли два сотрудника "скорой"
В результате атаки ВСУ в Горловке погибли два сотрудника "скорой" - РИА Новости, 12.08.2025
В результате атаки ВСУ в Горловке погибли два сотрудника "скорой"
Два сотрудника скорой помощи погибли, водитель находится в тяжелом состоянии в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T23:58:00+03:00
2025-08-12T02:42:00+03:00
горловка
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два сотрудника скорой помощи погибли, водитель находится в тяжелом состоянии в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Согласно заявлению в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, произошла атака беспилотника-камикадзе в Центрально-Городском районе Горловки по автомобилю бригады "скорой", в результате которой погибли фельдшер и санитар, а водитель получил тяжелые ранения."В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он добавил, то вследствие удара беспилотника ВСУ в центре Горловки был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250811/postradavshie-2034679377.html
https://ria.ru/20250811/drony-2034674563.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Горловка, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В результате атаки ВСУ в Горловке погибли два сотрудника "скорой"

В результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке погибли два сотрудника скорой

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два сотрудника скорой помощи погибли, водитель находится в тяжелом состоянии в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
Согласно заявлению в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, произошла атака беспилотника-камикадзе в Центрально-Городском районе Горловки по автомобилю бригады "скорой", в результате которой погибли фельдшер и санитар, а водитель получил тяжелые ранения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ
Вчера, 21:16
"В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он добавил, то вследствие удара беспилотника ВСУ в центре Горловки был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России
Вчера, 20:27
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала