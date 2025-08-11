https://ria.ru/20250811/vsu-2034692469.html

В результате атаки ВСУ в Горловке погибли два сотрудника "скорой"

Два сотрудника скорой помощи погибли, водитель находится в тяжелом состоянии в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2025

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два сотрудника скорой помощи погибли, водитель находится в тяжелом состоянии в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Согласно заявлению в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, произошла атака беспилотника-камикадзе в Центрально-Городском районе Горловки по автомобилю бригады "скорой", в результате которой погибли фельдшер и санитар, а водитель получил тяжелые ранения."В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он добавил, то вследствие удара беспилотника ВСУ в центре Горловки был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

