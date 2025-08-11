https://ria.ru/20250811/vsu-2034679557.html
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, строит блиндажи и накаты к ним, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 1429-го полка российской группировки войск "Днепр" с позывным "Камри". "Сейчас днем особо не покопаешь из-за БПЛА. Тем более рядом с ЛБС (линией боевого столкновения)... Но противник что раньше, что и сейчас - очень хорошо копает. В принципе, у них очень большой опыт, более 10 лет уже. Поэтому не ленятся. Окапываются, и окапываются глубоко. И раньше рыли траншеи, и сейчас роют, а также блиндажи, накаты по возможности", – рассказал "Камри".
