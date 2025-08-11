Рейтинг@Mail.ru
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 11.08.2025
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец - РИА Новости, 11.08.2025
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, строит блиндажи и накаты к ним, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 1429-го полка российской... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, строит блиндажи и накаты к ним, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 1429-го полка российской группировки войск "Днепр" с позывным "Камри". "Сейчас днем особо не покопаешь из-за БПЛА. Тем более рядом с ЛБС (линией боевого столкновения)... Но противник что раньше, что и сейчас - очень хорошо копает. В принципе, у них очень большой опыт, более 10 лет уже. Поэтому не ленятся. Окапываются, и окапываются глубоко. И раньше рыли траншеи, и сейчас роют, а также блиндажи, накаты по возможности", – рассказал "Камри".
запорожская область
украина
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец

В Запорожской области пехота ВСУ окапывается по ночам и строит блиндажи и накаты

Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, строит блиндажи и накаты к ним, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 1429-го полка российской группировки войск "Днепр" с позывным "Камри".
"Сейчас днем особо не покопаешь из-за БПЛА. Тем более рядом с ЛБС (линией боевого столкновения)... Но противник что раньше, что и сейчас - очень хорошо копает. В принципе, у них очень большой опыт, более 10 лет уже. Поэтому не ленятся. Окапываются, и окапываются глубоко. И раньше рыли траншеи, и сейчас роют, а также блиндажи, накаты по возможности", – рассказал "Камри".
