Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, сообщил боец

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пехота ВСУ в Запорожской области активно окапывается по ночам, строит блиндажи и накаты к ним, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 1429-го полка российской группировки войск "Днепр" с позывным "Камри". "Сейчас днем особо не покопаешь из-за БПЛА. Тем более рядом с ЛБС (линией боевого столкновения)... Но противник что раньше, что и сейчас - очень хорошо копает. В принципе, у них очень большой опыт, более 10 лет уже. Поэтому не ленятся. Окапываются, и окапываются глубоко. И раньше рыли траншеи, и сейчас роют, а также блиндажи, накаты по возможности", – рассказал "Камри".

