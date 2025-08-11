https://ria.ru/20250811/vsu-2034510450.html
ВС России нанесли удары в Сумах и Шостке
ВС России нанесли удары в Сумах и Шостке
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Удары нанесены в Сумах и Шостке с целью нарушения поставок военной техники, боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке - ключевым транспортным и логистическим узлам на севере - направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов", — сказал РИА Новости Лебедев.Он также отметил удары в Херсонской и Николаевской областях с целью снизить боеспособность украинских сил. "Удары в Херсонской и Николаевской областях - попытка снизить боеспособность украинских сил на южном направлении, а также усложнить подготовку к вероятным контрнаступлениям. Здесь также фиксируются удары по опорным пунктам и скоплениям войск", — пояснил Лебедев.
