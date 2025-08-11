Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары в Сумах и Шостке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 11.08.2025 (обновлено: 09:14 11.08.2025)
ВС России нанесли удары в Сумах и Шостке
Удары нанесены в Сумах и Шостке с целью нарушения поставок военной техники, боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Удары нанесены в Сумах и Шостке с целью нарушения поставок военной техники, боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. &quot;В первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке - ключевым транспортным и логистическим узлам на севере - направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов&quot;, — сказал РИА Новости Лебедев.Он также отметил удары в Херсонской и Николаевской областях с целью снизить боеспособность украинских сил. "Удары в Херсонской и Николаевской областях - попытка снизить боеспособность украинских сил на южном направлении, а также усложнить подготовку к вероятным контрнаступлениям. Здесь также фиксируются удары по опорным пунктам и скоплениям войск", — пояснил Лебедев.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель-бомбардировщик. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Удары нанесены в Сумах и Шостке с целью нарушения поставок военной техники, боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке - ключевым транспортным и логистическим узлам на севере - направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов", — сказал РИА Новости Лебедев.

Он также отметил удары в Херсонской и Николаевской областях с целью снизить боеспособность украинских сил.
"Удары в Херсонской и Николаевской областях - попытка снизить боеспособность украинских сил на южном направлении, а также усложнить подготовку к вероятным контрнаступлениям. Здесь также фиксируются удары по опорным пунктам и скоплениям войск", — пояснил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
