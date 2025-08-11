https://ria.ru/20250811/vsu-2034502801.html
Украинские боевики несут потери у Юнаковки, пропадают целые взводы ВСУ
Украинские боевики несут потери у Юнаковки, пропадают целые взводы ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025
Украинские боевики несут потери у Юнаковки, пропадают целые взводы ВСУ
В районе Юнаковки Сумской области пропадают целые взводы ВСУ, большие потери несет 71-я бригада, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В районе Юнаковки Сумской области пропадают целые взводы ВСУ, большие потери несет 71-я бригада, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ любой ценой пытается остановить продвижение группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами. Большие потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Украинские боевики несут потери у Юнаковки, пропадают целые взводы ВСУ
В районе Юнаковки ВСУ теряют целые взводы