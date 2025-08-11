https://ria.ru/20250811/vsu-2034499058.html
Боец ВС России рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев в Яблоновке
Боец ВС России рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев в Яблоновке
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Командование ВСУ атаковало дроном украинских боевиков 111-й бригады, обороняющих Яблоновку в ДНР, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти неделю, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". "По нему (пленному - ред.) отработали их (ВСУ - ред.) БПЛА, убили его товарища. Голодовал он около пяти дней. Пришел он на нашу точку. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома", - сказал боец. По его словам, после попадания в плен солдаты ВС РФ сопроводили пленного боевика на тыловые позиции и помогли созвониться с его семьей, которые были рады его решению сдаться плен. Девятого апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.
