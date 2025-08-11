Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев в Яблоновке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 11.08.2025
Боец ВС России рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев в Яблоновке
Командование ВСУ атаковало дроном украинских боевиков 111-й бригады, обороняющих Яблоновку в ДНР, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти... РИА Новости, 11.08.2025
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Командование ВСУ атаковало дроном украинских боевиков 111-й бригады, обороняющих Яблоновку в ДНР, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти неделю, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". "По нему (пленному - ред.) отработали их (ВСУ - ред.) БПЛА, убили его товарища. Голодовал он около пяти дней. Пришел он на нашу точку. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома", - сказал боец. По его словам, после попадания в плен солдаты ВС РФ сопроводили пленного боевика на тыловые позиции и помогли созвониться с его семьей, которые были рады его решению сдаться плен. Девятого апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.
Боец ВС России рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев в Яблоновке

Командование ВСУ атаковало дроном своих боевиков, обороняющих Яблоновку

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Командование ВСУ атаковало дроном украинских боевиков 111-й бригады, обороняющих Яблоновку в ДНР, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти неделю, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка".
"По нему (пленному - ред.) отработали их (ВСУ - ред.) БПЛА, убили его товарища. Голодовал он около пяти дней. Пришел он на нашу точку. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома", - сказал боец.
Боец ВС России рассказал о зверствах ВСУ в Яблоновке
05:07
По его словам, после попадания в плен солдаты ВС РФ сопроводили пленного боевика на тыловые позиции и помогли созвониться с его семьей, которые были рады его решению сдаться плен.
Девятого апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.
Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку
05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
