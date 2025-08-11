https://ria.ru/20250811/vsu-2034496859.html

Боец ВС России рассказал о зверствах ВСУ в Яблоновке

Боец ВС России рассказал о зверствах ВСУ в Яблоновке - РИА Новости, 11.08.2025

Боец ВС России рассказал о зверствах ВСУ в Яблоновке

Украинские боевики грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР во время оккупации населенного пункта, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового... РИА Новости, 11.08.2025

ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские боевики грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР во время оккупации населенного пункта, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". "Они (мирные жители – ред.) говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома. Они (ВСУ - ред.) заходили в дома, забирали всю эту провизию и воду", - сказал боец. По его словам, жителям населенного пункта помогло наличие колодцев в поселке. Помимо этого, бойцы ВС РФ делились с мирными жителями полученной провизией. Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.

