Боец ВС России рассказал о зверствах ВСУ в Яблоновке
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские боевики грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР во время оккупации населенного пункта, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". "Они (мирные жители – ред.) говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома. Они (ВСУ - ред.) заходили в дома, забирали всю эту провизию и воду", - сказал боец. По его словам, жителям населенного пункта помогло наличие колодцев в поселке. Помимо этого, бойцы ВС РФ делились с мирными жителями полученной провизией. Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.
россия
донецкая народная республика
