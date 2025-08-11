Рейтинг@Mail.ru
В мэрии Фэрбенкса на Аляске не знают о месте встречи Путина и Трампа
19:57 11.08.2025 (обновлено: 19:58 11.08.2025)
В мэрии Фэрбенкса на Аляске не знают о месте встречи Путина и Трампа
В мэрии города Фэрбенкса штата Аляска США сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов.
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 11 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. В мэрии города Фэрбенкса штата Аляска США сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов."Из–за строгих требований к безопасности мероприятия мы не были посвящены в планы места встречи, а если бы и были, то не смогли бы сообщить никаких подробностей", – сказали агентству в мэрии.
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 11 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. В мэрии города Фэрбенкса штата Аляска США сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов.
«
"Из–за строгих требований к безопасности мероприятия мы не были посвящены в планы места встречи, а если бы и были, то не смогли бы сообщить никаких подробностей", – сказали агентству в мэрии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
10 августа, 08:00
 
