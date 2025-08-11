https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034669873.html
В мэрии Фэрбенкса на Аляске не знают о месте встречи Путина и Трампа
В мэрии города Фэрбенкса штата Аляска США сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов. РИА Новости, 11.08.2025
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 11 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. В мэрии города Фэрбенкса штата Аляска США сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов."Из–за строгих требований к безопасности мероприятия мы не были посвящены в планы места встречи, а если бы и были, то не смогли бы сообщить никаких подробностей", – сказали агентству в мэрии.
