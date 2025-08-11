https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034563884.html

Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным

Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025

Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной и полезной. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:50:00+03:00

2025-08-11T12:50:00+03:00

2025-08-11T13:23:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

минск

алексей текслер

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032879192_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f12862a9dd741ce024a45dcfdb45a71d.jpg

МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной и полезной. "И последняя встреча наша с Владимиром Владимировичем Путиным… была очень продуктивной и очень полезной. Мы прежде всего смотрели на перспективы наших отношений", - сказал Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, который находится с визитом в республике. Президент подчеркнул, что стороны видят такие перспективы прежде всего в промышленной кооперации. Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия остаются единым отечеством "от Бреста до Владивостока", хотя и существуют на этом пространстве как два независимых государства. Стороны находят точки соприкосновения для сотрудничества и, по словам белорусского президента, делают это неплохо. Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате. Лукашенко тогда намекнул о длительных переговорах с Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения". Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию вечером 3 августа, сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20250811/istochnik-2034493579.html

https://ria.ru/20250811/belorussiya-2034460096.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, минск, алексей текслер, владимир путин, александр лукашенко