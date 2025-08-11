Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 11.08.2025 (обновлено: 13:23 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034563884.html
Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным
Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной и полезной. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:50:00+03:00
2025-08-11T13:23:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
минск
алексей текслер
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032879192_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f12862a9dd741ce024a45dcfdb45a71d.jpg
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной и полезной. "И последняя встреча наша с Владимиром Владимировичем Путиным… была очень продуктивной и очень полезной. Мы прежде всего смотрели на перспективы наших отношений", - сказал Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, который находится с визитом в республике. Президент подчеркнул, что стороны видят такие перспективы прежде всего в промышленной кооперации. Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия остаются единым отечеством "от Бреста до Владивостока", хотя и существуют на этом пространстве как два независимых государства. Стороны находят точки соприкосновения для сотрудничества и, по словам белорусского президента, делают это неплохо. Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате. Лукашенко тогда намекнул о длительных переговорах с Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения". Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию вечером 3 августа, сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
https://ria.ru/20250811/istochnik-2034493579.html
https://ria.ru/20250811/belorussiya-2034460096.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032879192_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_19f560596f889b1176156f0772359817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, минск, алексей текслер, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Белоруссия, Минск, Алексей Текслер, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным

Лукашенко назвал свою недавнюю встречу с Путиным продуктивной и полезной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной и полезной.
"И последняя встреча наша с Владимиром Владимировичем Путиным… была очень продуктивной и очень полезной. Мы прежде всего смотрели на перспективы наших отношений", - сказал Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, который находится с визитом в республике.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Источник рассказал о планах радикалов захватить часть Белоруссии
Вчера, 03:35
Президент подчеркнул, что стороны видят такие перспективы прежде всего в промышленной кооперации.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия остаются единым отечеством "от Бреста до Владивостока", хотя и существуют на этом пространстве как два независимых государства. Стороны находят точки соприкосновения для сотрудничества и, по словам белорусского президента, делают это неплохо.
Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате. Лукашенко тогда намекнул о длительных переговорах с Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения". Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию вечером 3 августа, сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Вербовка президента: Запад снова просчитался по поводу Белоруссии
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияБелоруссияМинскАлексей ТекслерВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала