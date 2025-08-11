"Спастись невозможно": в Киеве запаниковали перед встречей Путина и Трампа
Соскин призвал Зеленского согласиться на прекращение огня и провести выборы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы на Украине, чтобы избежать полного краха своей страны, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Для него (Зеленского. — Прим. ред.) это единственное спасение. Прекращение огня, отмена военного положения, проведение выборов — это единственный вариант, который есть. Иначе спастись уже невозможно будет. Это 100 процентов", — предупредил эксперт.
По его словам, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп решительно настроены на обсуждение конкретных шагов по урегулированию конфликта к на Украине. При этом в такой ситуации Киеву даже не стоит надеяться на помощь со стороны европейских стран, пояснил политолог.
"Так что у Зеленского времени мало осталось — и у его окружения, у его хозяев", — резюмировал Соскин.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.