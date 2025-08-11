Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека - РИА Новости, 11.08.2025
06:38 11.08.2025
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате ДТП с троллейбусом, который врезался в бетонные блоки у виадука во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель...
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с троллейбусом, который врезался в бетонные блоки у виадука во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии. В соцсетях распространились кадры с места аварии. На них видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука, расположенного у остановки Некрасовская во Владивостоке. "По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе изучаются записи с камеры видеорегистратора и городских систем видеонаблюдения", - сообщил собеседник агентства.
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с троллейбусом, который врезался в бетонные блоки у виадука во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.
В соцсетях распространились кадры с места аварии. На них видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука, расположенного у остановки Некрасовская во Владивостоке.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе изучаются записи с камеры видеорегистратора и городских систем видеонаблюдения", - сообщил собеседник агентства.
