В консульстве подтвердили задержание россиянина во Вьетнаме

В консульстве подтвердили задержание россиянина во Вьетнаме - РИА Новости, 11.08.2025

В консульстве подтвердили задержание россиянина во Вьетнаме

Российские дипломаты во Вьетнаме подтвердили РИА Новости в понедельник факт задержания россиянина Артура Хафизова за драку с полицейским. РИА Новости, 11.08.2025

БАНГКОК, 11 авг – РИА Новости. Российские дипломаты во Вьетнаме подтвердили РИА Новости в понедельник факт задержания россиянина Артура Хафизова за драку с полицейским. "Можем подтвердить, что происшествие было, нам уже отец его написал, так что мы на связи с родственниками российского гражданина", - сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Хошимин, в консульский округ которого входит город Ня Чанг. "Однако мы пока не получали официального уведомления вьетнамских властей о задержании и обвинениях в отношении россиянина, так что пока не знаем, какая статья УК Вьетнама и с каким наказанием ему грозит", - добавил собеседник агентства. Ранее в понедельник российские СМИ сообщили о том, что в курортном вьетнамском городе Ня Чанг россиянин Артур Хафизов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в ДТП на мотоцикле, врезавшись в мотоцикл вьетнамской гражданки, и во время разбора аварии ударил в лицо подполковника вьетнамской полиции, который отказался вернуть ему мотоцикл на месте происшествия. За драку с полицейским российский гражданин был задержан.

