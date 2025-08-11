https://ria.ru/20250811/vaktsina-2034495195.html
Подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии
Подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии - РИА Новости, 11.08.2025
Подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии
Подозреваемый в стрельбе в кампусе университета Эмори, штат Джорджия, обвинял вакцину против COVID-19 в том, что она вызывала у него проблемы со здоровьем и... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T04:12:00+03:00
2025-08-11T04:12:00+03:00
2025-08-11T04:12:00+03:00
в мире
джорджия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в кампусе университета Эмори, штат Джорджия, обвинял вакцину против COVID-19 в том, что она вызывала у него проблемы со здоровьем и депрессию, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы и людей, знавших подозреваемого. На прошлой неделе университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса произошла стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. В результате перестрелки был ранен один полицейский. Позднее американские СМИ сообщили, что стрелявшего обнаружили мертвым. Стрельба велась около кампуса университета, а также здания Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По информации телеканала, подозреваемый по имени Патрик Уайт, предположительно, имел проблемы с психическим здоровьем, считая при этом вакцину от COVID-19 источником своих бед. Его соседка рассказала телеканалу, что Уайт подолгу сидел на её веранде, часто жалуясь на то, что после прививки от COVID-19 он сильно похудел, у него появились проблемы с глотанием и желудочно-кишечные расстройства. По её словам, он утверждал, что СМИ и правительство намеренно не освещают эту тему.
https://ria.ru/20250809/ssha-2034275617.html
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия
Подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии
ABC: подозреваемый в стрельбе в Джорджии обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в кампусе университета Эмори, штат Джорджия, обвинял вакцину против COVID-19 в том, что она вызывала у него проблемы со здоровьем и депрессию, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на правоохранительные органы и людей, знавших подозреваемого.
На прошлой неделе университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса произошла стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. В результате перестрелки был ранен один полицейский. Позднее американские СМИ сообщили, что стрелявшего обнаружили мертвым. Стрельба велась около кампуса университета, а также здания Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По информации телеканала, подозреваемый по имени Патрик Уайт, предположительно, имел проблемы с психическим здоровьем, считая при этом вакцину от COVID-19 источником своих бед.
Его соседка рассказала телеканалу, что Уайт подолгу сидел на её веранде, часто жалуясь на то, что после прививки от COVID-19 он сильно похудел, у него появились проблемы с глотанием и желудочно-кишечные расстройства. По её словам, он утверждал, что СМИ и правительство намеренно не освещают эту тему.