Подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии

Подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в кампусе университета Эмори, штат Джорджия, обвинял вакцину против COVID-19 в том, что она вызывала у него проблемы со здоровьем и депрессию, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы и людей, знавших подозреваемого. На прошлой неделе университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса произошла стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. В результате перестрелки был ранен один полицейский. Позднее американские СМИ сообщили, что стрелявшего обнаружили мертвым. Стрельба велась около кампуса университета, а также здания Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По информации телеканала, подозреваемый по имени Патрик Уайт, предположительно, имел проблемы с психическим здоровьем, считая при этом вакцину от COVID-19 источником своих бед. Его соседка рассказала телеканалу, что Уайт подолгу сидел на её веранде, часто жалуясь на то, что после прививки от COVID-19 он сильно похудел, у него появились проблемы с глотанием и желудочно-кишечные расстройства. По её словам, он утверждал, что СМИ и правительство намеренно не освещают эту тему.

