17:57 11.08.2025
Умер бывший посол по особым поручениям Урнов
россия
каспийское море
ссср
кпсс
политика
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бывший посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Рабочей группы по Каспийскому морю Андрей Урнов ушел из жизни в воскресенье на 88-м году, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и Рабочая группа по Каспийскому морю с глубоким прискорбием сообщает, что 10 августа 2025 года на 88-м году скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Андрей Юрьевич Урнов (1937-2025)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Отмечается, что Урнов начал свой профессиональный путь в 1961 году в международном отделе ЦК КПСС. В разное время он был послом СССР и РФ в Намибии, послом России в Армении, возглавлял департамент по связям с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими организациями, а в 2000-2004 годах был послом по особым поручениям и руководителем Рабочей группы по Каспийскому морю. "Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Заслуги Андрея Урнова отмечены рядом высоких наград, в том числе Орденом "Знак почёта" и Орденом Дружбы Народов. Андрея Юрьевича отличали высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу, широкий кругозор, трудолюбие и целеустремленность", - подчеркнули в МИД РФ.
россия
каспийское море
ссср
россия, каспийское море, ссср, кпсс, политика
Россия, Каспийское море, СССР, КПСС, Политика
© Фото : МИД России/TelegramБывший посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Рабочей группы по Каспийскому морю Андрей Урнов
Бывший посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Рабочей группы по Каспийскому морю Андрей Урнов. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бывший посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Рабочей группы по Каспийскому морю Андрей Урнов ушел из жизни в воскресенье на 88-м году, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и Рабочая группа по Каспийскому морю с глубоким прискорбием сообщает, что 10 августа 2025 года на 88-м году скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Андрей Юрьевич Урнов (1937-2025)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
Отмечается, что Урнов начал свой профессиональный путь в 1961 году в международном отделе ЦК КПСС. В разное время он был послом СССР и РФ в Намибии, послом России в Армении, возглавлял департамент по связям с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими организациями, а в 2000-2004 годах был послом по особым поручениям и руководителем Рабочей группы по Каспийскому морю.
"Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Заслуги Андрея Урнова отмечены рядом высоких наград, в том числе Орденом "Знак почёта" и Орденом Дружбы Народов. Андрея Юрьевича отличали высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу, широкий кругозор, трудолюбие и целеустремленность", - подчеркнули в МИД РФ.
 
РоссияКаспийское мореСССРКПССПолитика
 
 
