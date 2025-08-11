Умер бывший посол по особым поручениям Урнов

https://ria.ru/20250811/urnov-2034649139.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бывший посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Рабочей группы по Каспийскому морю Андрей Урнов ушел из жизни в воскресенье на 88-м году, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и Рабочая группа по Каспийскому морю с глубоким прискорбием сообщает, что 10 августа 2025 года на 88-м году скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Андрей Юрьевич Урнов (1937-2025)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Отмечается, что Урнов начал свой профессиональный путь в 1961 году в международном отделе ЦК КПСС. В разное время он был послом СССР и РФ в Намибии, послом России в Армении, возглавлял департамент по связям с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими организациями, а в 2000-2004 годах был послом по особым поручениям и руководителем Рабочей группы по Каспийскому морю. "Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Заслуги Андрея Урнова отмечены рядом высоких наград, в том числе Орденом "Знак почёта" и Орденом Дружбы Народов. Андрея Юрьевича отличали высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу, широкий кругозор, трудолюбие и целеустремленность", - подчеркнули в МИД РФ.

