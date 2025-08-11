Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю женщину Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она скончалась в больнице, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По словам Азарова, сотрудники военкомата заподозрили женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где те скрываются и носила им еду. Они пытались насильно доставить женщину для допроса, после сопротивления один из сотрудников военкомата ударил ее по голове, после чего женщину госпитализировали.
"Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу, Софию Мак... В больнице пенсионерка скончалась", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Азаров полагает, что худшее в этой ситуации заключается в том, что за это преступление не последует никакого наказания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.