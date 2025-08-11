Рейтинг@Mail.ru
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 11.08.2025 (обновлено: 22:34 11.08.2025)
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области - РИА Новости, 11.08.2025
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области
Сотрудники военкомата в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю женщину Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она скончалась в... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
винницкая область
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины

винницкая область
украина
происшествия, винницкая область, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Винницкая область, Украина, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области

Азаров: в Винницкой области сотрудники ТЦК до смерти избили пенсионерку

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю женщину Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она скончалась в больнице, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По словам Азарова, сотрудники военкомата заподозрили женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где те скрываются и носила им еду. Они пытались насильно доставить женщину для допроса, после сопротивления один из сотрудников военкомата ударил ее по голове, после чего женщину госпитализировали.
"Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу, Софию Мак... В больнице пенсионерка скончалась", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Азаров полагает, что худшее в этой ситуации заключается в том, что за это преступление не последует никакого наказания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
