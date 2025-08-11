https://ria.ru/20250811/ukraina-2034685610.html

Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области

Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области - РИА Новости, 11.08.2025

Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области

Сотрудники военкомата в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю женщину Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она скончалась в... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T22:33:00+03:00

2025-08-11T22:33:00+03:00

2025-08-11T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

винницкая область

украина

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю женщину Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она скончалась в больнице, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По словам Азарова, сотрудники военкомата заподозрили женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где те скрываются и носила им еду. Они пытались насильно доставить женщину для допроса, после сопротивления один из сотрудников военкомата ударил ее по голове, после чего женщину госпитализировали. "Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу, Софию Мак... В больнице пенсионерка скончалась", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Азаров полагает, что худшее в этой ситуации заключается в том, что за это преступление не последует никакого наказания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

винницкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, винницкая область, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины