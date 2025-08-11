https://ria.ru/20250811/ukraina-2034684190.html

Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину

Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину - РИА Новости, 11.08.2025

Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину

Фигурант дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России Ростислав Журавлев признал вину и заключил досудебное соглашение со... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T22:20:00+03:00

2025-08-11T22:20:00+03:00

2025-08-11T22:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

россия

варшава

ростислав журавлев

василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776781557_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_fd0064c967148e4e33e40bae309b1f4b.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фигурант дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России Ростислав Журавлев признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА Новости адвокат одного из фигурантов. "Уголовное дело Журавлева выделено в отдельное производство, поскольку он дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием", - рассказал собеседник агентства. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы сообщник Головченко Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.

https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html

москва

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, варшава, ростислав журавлев, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), toyota corolla, происшествия