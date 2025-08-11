Рейтинг@Mail.ru
В Турции раскрыли коррупционную схему в окружении Зеленского - РИА Новости, 11.08.2025
22:15 11.08.2025 (обновлено: 23:13 11.08.2025)
В Турции раскрыли коррупционную схему в окружении Зеленского
В Турции раскрыли коррупционную схему в окружении Зеленского - РИА Новости, 11.08.2025
В Турции раскрыли коррупционную схему в окружении Зеленского
Турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующихся в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:15:00+03:00
2025-08-11T23:13:00+03:00
АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующихся в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского.Как отмечает издание, с прошлого года Украину сотрясают обвинения в коррупции, которые могут "поразить киевское правительство в самое сердце". Так, в конце июня появилась информация о расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) против значимых политиков, таких как бывший министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. "Однако реальная опасность для президента Владимира Зеленского заключается в том, что его ближайшее окружение также фигурирует в деле о коррупции. Поэтому заставить замолчать Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру, которые были созданы в рамках законов о гармонизации с ЕС, стало гораздо важнее. Aydınlık получила поразительную информацию от тех людей на Украине, которым не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским. Среди этих сведений, которые впервые будут раскрыты мировой общественности, — номера счетов, к которым "привязан шланг", — говорится в материале. Согласно приведенной схеме, ближайшее окружение главы киевского режима ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным — предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем. "Обе компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, Emirates NBD bank account no: AE 210260001015792940701); Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)", — указано в публикации. Издание уточняет, что бывший консультант Фонда государственного имущества Украины Гмырин находится под международным следствием из-за его сложной сети компаний и портфеля предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе. &quot;Более того, тот факт, что о нем так мало информации в западной прессе, несмотря на решения французских властей, усиливает паутину таинственности вокруг Гмырина. Согласно предыдущим заявлениям НАБУ, в 2020-2021 годах Гмырин назначил подконтрольных ему людей на руководящие должности в стратегических государственных предприятиях, таких как Одесский припортовый завод и Объединенная горно-химическая компания. Благодаря этим назначениям государственные активы отчуждались по низким ценам, а с соответствующими компаниями заключались льготные контракты. Всего в расследовании фигурируют 12 подозреваемых, включая Гмырина; восемь из них находятся в зарубежном розыске&quot;, — сообщает Aydınlık.По данным французского новостного сайта Facta Media, европейские активы Гмырина включают недвижимость и яхты стоимостью в миллионы евро. В августе 2024 года принадлежащую ему виллу конфисковали во время уголовного расследования на Украине. В мае 2025-го украинский новостной сайт "Новый голос" сообщил, что семья Гмыриных в период с 2021 по 2023 год приобрела недвижимость в Дубае на сумму не менее 14 миллионов долларов. Компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, в которые якобы были вложены коррупционные деньги, были основаны в ОАЭ родителями Гмырина в мае — июле 2021-го. "Дело Гмырина в сочетании с затуманиванием расследований НАБУ/САП и обвинениями в адрес окружения Зеленского наглядно демонстрируют мотивы операций против коррумпированных институтов. Саботируя вышедшие из-под контроля антикоррупционные институты в стране, Зеленский стремится укрепить свою личную власть и превратить Украину в тоталитарное государство. Если бы полное содержание досье было обнародовано, киевскому правительству, возможно, не удалось бы избежать ответной реакции со стороны украинского народа. События на Майдане в 2014 году начались как восстание против коррупции, а затем вышли из-под контроля и превратились в переворот, в результате которого было свергнуто правительство. Возможно ли, чтобы Зеленский забыл о призраках прошлого?" — задаются вопросом в газете. По мнению издания, именно поэтому Зеленский снова прибег к военному положению и выбрал в качестве мишени НАБУ и САПО, причем сделав это "за счет столь желанной интеграции Киева в Евросоюз и НАТО и подорвав антикоррупционную систему, выстроенную под контролем США и ЕС".Зеленский против антикоррупционных ведомств
В Турции раскрыли коррупционную схему в окружении Зеленского

Aydınlık: окружение Зеленского ежемесячно переводит в ОАЭ по $50 млн

АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующихся в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского.
Как отмечает издание, с прошлого года Украину сотрясают обвинения в коррупции, которые могут "поразить киевское правительство в самое сердце". Так, в конце июня появилась информация о расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) против значимых политиков, таких как бывший министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
"Однако реальная опасность для президента Владимира Зеленского заключается в том, что его ближайшее окружение также фигурирует в деле о коррупции. Поэтому заставить замолчать Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру, которые были созданы в рамках законов о гармонизации с ЕС, стало гораздо важнее. Aydınlık получила поразительную информацию от тех людей на Украине, которым не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским. Среди этих сведений, которые впервые будут раскрыты мировой общественности, — номера счетов, к которым "привязан шланг", — говорится в материале.
Согласно приведенной схеме, ближайшее окружение главы киевского режима ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным — предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
"Обе компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, Emirates NBD bank account no: AE 210260001015792940701); Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)", — указано в публикации.
Издание уточняет, что бывший консультант Фонда государственного имущества Украины Гмырин находится под международным следствием из-за его сложной сети компаний и портфеля предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.
"Более того, тот факт, что о нем так мало информации в западной прессе, несмотря на решения французских властей, усиливает паутину таинственности вокруг Гмырина. Согласно предыдущим заявлениям НАБУ, в 2020-2021 годах Гмырин назначил подконтрольных ему людей на руководящие должности в стратегических государственных предприятиях, таких как Одесский припортовый завод и Объединенная горно-химическая компания. Благодаря этим назначениям государственные активы отчуждались по низким ценам, а с соответствующими компаниями заключались льготные контракты. Всего в расследовании фигурируют 12 подозреваемых, включая Гмырина; восемь из них находятся в зарубежном розыске", — сообщает Aydınlık.

По данным французского новостного сайта Facta Media, европейские активы Гмырина включают недвижимость и яхты стоимостью в миллионы евро. В августе 2024 года принадлежащую ему виллу конфисковали во время уголовного расследования на Украине. В мае 2025-го украинский новостной сайт "Новый голос" сообщил, что семья Гмыриных в период с 2021 по 2023 год приобрела недвижимость в Дубае на сумму не менее 14 миллионов долларов. Компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, в которые якобы были вложены коррупционные деньги, были основаны в ОАЭ родителями Гмырина в мае — июле 2021-го.
"Дело Гмырина в сочетании с затуманиванием расследований НАБУ/САП и обвинениями в адрес окружения Зеленского наглядно демонстрируют мотивы операций против коррумпированных институтов. Саботируя вышедшие из-под контроля антикоррупционные институты в стране, Зеленский стремится укрепить свою личную власть и превратить Украину в тоталитарное государство. Если бы полное содержание досье было обнародовано, киевскому правительству, возможно, не удалось бы избежать ответной реакции со стороны украинского народа. События на Майдане в 2014 году начались как восстание против коррупции, а затем вышли из-под контроля и превратились в переворот, в результате которого было свергнуто правительство. Возможно ли, чтобы Зеленский забыл о призраках прошлого?" — задаются вопросом в газете.
По мнению издания, именно поэтому Зеленский снова прибег к военному положению и выбрал в качестве мишени НАБУ и САПО, причем сделав это "за счет столь желанной интеграции Киева в Евросоюз и НАТО и подорвав антикоррупционную систему, выстроенную под контролем США и ЕС".
Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
  • По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • Двадцать первого июля Зеленский подписал новый законопроект о НАБУ и САП, которым пообещал якобы укрепить независимость этих органов.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
