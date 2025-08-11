https://ria.ru/20250811/ukraina-2034683142.html

На Украине призвали исключить русский язык из перечня Европейской хартии

На Украине призвали исключить русский язык из перечня Европейской хартии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Ивановская призвала привести положения закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода хартии. Она утверждает, что якобы некорректный перевод хартии исказил ее суть и дал почву для политических манипуляций против статуса украинского языка. "Нам нужен адекватный перевод, чтобы исключить (русский - ред.) язык из перечня. Русский язык не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским - это парадоксально", - приводит слова Ивановской офис языкового омбудсмена на своей странице в соцсети Facebook*По ее словам, Конституционный суд Украины еще в 2021 году обязал органы власти устранить неопределенности в вопросах перевода текста, но изменения так и не были приняты. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

