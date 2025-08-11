Рейтинг@Mail.ru
Захарова осудила призывы Киева исключить русский язык из Европейской хартии
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 11.08.2025
Захарова осудила призывы Киева исключить русский язык из Европейской хартии
Захарова осудила призывы Киева исключить русский язык из Европейской хартии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии, заявив, что новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская плевала на эту самую хартию. Ранее новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Ивановская призвала привести положения закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода хартии. Она утверждает, что якобы некорректный перевод хартии исказил ее суть и дал почву для политических манипуляций против статуса украинского языка. "Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу - быдло. Раньше польские шляхтичи назвали так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим - это и есть групповое быдло", - написала Захарова в своем Telegram-канале. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Захарова осудила призывы Киева исключить русский язык из Европейской хартии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии, заявив, что новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская плевала на эту самую хартию.
Ранее новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Ивановская призвала привести положения закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода хартии. Она утверждает, что якобы некорректный перевод хартии исказил ее суть и дал почву для политических манипуляций против статуса украинского языка.
"Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу - быдло. Раньше польские шляхтичи назвали так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим - это и есть групповое быдло", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
