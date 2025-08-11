https://ria.ru/20250811/ukraina-2034677244.html
Украинский художник Давид Чичкан погиб в зоне СВО
Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он сын художника Ильи Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Когда это произошло, не уточняется.
