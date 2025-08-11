https://ria.ru/20250811/ukraina-2034677244.html

Украинский художник Давид Чичкан погиб в зоне СВО

Украинский художник Давид Чичкан погиб в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2025

Украинский художник Давид Чичкан погиб в зоне СВО

Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T20:52:00+03:00

2025-08-11T20:52:00+03:00

2025-08-11T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

страна.ua

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он сын художника Ильи Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Когда это произошло, не уточняется.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, страна.ua, происшествия