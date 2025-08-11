Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 11.08.2025
Украинский художник Давид Чичкан погиб в зоне СВО
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он сын художника Ильи Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Когда это произошло, не уточняется.
запорожская область, вооруженные силы украины, страна.ua, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Происшествия
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он сын художника Ильи Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Когда это произошло, не уточняется.
 
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Происшествия
 
 
