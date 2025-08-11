Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 11.08.2025 (обновлено: 08:24 12.08.2025)
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034655112.html
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине
Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинском конфликте, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T18:27:00+03:00
2025-08-12T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
мексика
россия
киев
клаудия шейнбаум
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_e720d44c778218bba0a8d78687fb546a.jpg
МЕХИКО, 11 авг - РИА Новости. Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинском конфликте, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Мы не располагаем информацией об этом", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста. Медведев в своем Telegram-канале ранее написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт боевиков из картелей Колумбии и Мексики, упомянув "Клан Залива", картели Синалоа и Халиско.
https://ria.ru/20250810/ekspert-2034400749.html
мексика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed5d0a0b26db9024af106580e0e2b9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, россия, киев, клаудия шейнбаум, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мексика, Россия, Киев, Клаудия Шейнбаум, Дмитрий Медведев
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине

Шейнбаум: Мексика не располагает данными об участии боевиков в боях на Украине

© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 11 авг - РИА Новости. Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинском конфликте, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Мы не располагаем информацией об этом", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.
Медведев в своем Telegram-канале ранее написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт боевиков из картелей Колумбии и Мексики, упомянув "Клан Залива", картели Синалоа и Халиско.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Требования ВСУ к колумбийским наемникам минимальны, рассказал эксперт
10 августа, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМексикаРоссияКиевКлаудия ШейнбаумДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала