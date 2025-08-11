https://ria.ru/20250811/ukraina-2034655112.html
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине
Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинском конфликте, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T18:27:00+03:00
2025-08-11T18:27:00+03:00
2025-08-12T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
мексика
россия
киев
клаудия шейнбаум
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_e720d44c778218bba0a8d78687fb546a.jpg
МЕХИКО, 11 авг - РИА Новости. Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинском конфликте, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Мы не располагаем информацией об этом", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста. Медведев в своем Telegram-канале ранее написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт боевиков из картелей Колумбии и Мексики, упомянув "Клан Залива", картели Синалоа и Халиско.
https://ria.ru/20250810/ekspert-2034400749.html
мексика
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed5d0a0b26db9024af106580e0e2b9ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, россия, киев, клаудия шейнбаум, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мексика, Россия, Киев, Клаудия Шейнбаум, Дмитрий Медведев
Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине
Шейнбаум: Мексика не располагает данными об участии боевиков в боях на Украине