"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Вопрос о фиксации нейтрального статуса Украины нужно решить немедленно, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вопрос о фиксации нейтрального статуса Украины нужно решить немедленно, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Реальность в конце концов настигает всех: необходимость восстановления нейтралитета Украины больше нельзя игнорировать. Игнорирование реальности дорого всем обошлось", — отметил он.В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для урегулирования конфликта.

