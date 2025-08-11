Рейтинг@Mail.ru
"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034639961.html
"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 11.08.2025
"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вопрос о фиксации нейтрального статуса Украины нужно решить немедленно, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:24:00+03:00
2025-08-11T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
гленн дизен
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вопрос о фиксации нейтрального статуса Украины нужно решить немедленно, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Реальность в конце концов настигает всех: необходимость восстановления нейтралитета Украины больше нельзя игнорировать. Игнорирование реальности дорого всем обошлось", — отметил он.В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034620147.html
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034606110.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, гленн дизен, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Гленн Дизен, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Дизен: Западу больше нельзя игнорировать вопрос нейтрального статуса Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вопрос о фиксации нейтрального статуса Украины нужно решить немедленно, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Реальность в конце концов настигает всех: необходимость восстановления нейтралитета Украины больше нельзя игнорировать. Игнорирование реальности дорого всем обошлось", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Самое страшное". Депутат Рады набросился на Зеленского
Вчера, 16:33
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"На поле боя". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваГленн ДизенСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала