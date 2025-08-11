https://ria.ru/20250811/ukraina-2034507682.html

На Украине женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата

Женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата на западе Украины, пытаясь спасти мужа от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата на западе Украины, пытаясь спасти мужа от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Жена мобилизованного едет на крыше микроавтобуса ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)... Предполагают, что она таким образом пыталась помешать мобилизации своего мужа, который находился в микроавтобусе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В материале высказывается предположение, что, судя по номерам, это могло происходить в Волынской области на западе Украины. В опубликованном видео на крыше движущегося микроавтобуса находится женщина. Через некоторое время авто останавливается, и мужчины пытаются снять ее. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

