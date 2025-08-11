Рейтинг@Mail.ru
08:10 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034507682.html
На Украине женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата
Женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата на западе Украины, пытаясь спасти мужа от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:10:00+03:00
2025-08-11T08:10:00+03:00
в мире
украина
волынская область
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976343806_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_392a7381facbf7bc852a97668d1e07d8.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата на западе Украины, пытаясь спасти мужа от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Жена мобилизованного едет на крыше микроавтобуса ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)... Предполагают, что она таким образом пыталась помешать мобилизации своего мужа, который находился в микроавтобусе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В материале высказывается предположение, что, судя по номерам, это могло происходить в Волынской области на западе Украины. В опубликованном видео на крыше движущегося микроавтобуса находится женщина. Через некоторое время авто останавливается, и мужчины пытаются снять ее. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
украина
волынская область
в мире, украина, волынская область, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Волынская область, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Женщина проехалась на крыше микроавтобуса военкомата на западе Украины, пытаясь спасти мужа от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Жена мобилизованного едет на крыше микроавтобуса ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)... Предполагают, что она таким образом пыталась помешать мобилизации своего мужа, который находился в микроавтобусе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В материале высказывается предположение, что, судя по номерам, это могло происходить в Волынской области на западе Украины. В опубликованном видео на крыше движущегося микроавтобуса находится женщина. Через некоторое время авто останавливается, и мужчины пытаются снять ее.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
