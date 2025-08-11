https://ria.ru/20250811/ucheniya-2034607645.html

Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите

Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите - РИА Новости, 11.08.2025

Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите

Силы обороны Финляндии и вооруженные силы Швеции приняли участие в учениях по киберзащите под руководством США, сообщают в понедельник финские силы обороны. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии и вооруженные силы Швеции приняли участие в учениях по киберзащите под руководством США, сообщают в понедельник финские силы обороны. "Силы обороны Финляндии совместно с вооруженными силами Швеции приняли участие в многонациональных учениях по киберзащите Cyber Flag 25-2, которые прошли с 7 по 16 июля", - говорится в сообщении. Как уточняют силы обороны, учения были организованы киберкомандованием США в смоделированной среде, где отрабатывалось обнаружение, изоляция и устранение угроз. По словам сил обороны, в мероприятии приняли участие специалисты из более чем 20 стран.

