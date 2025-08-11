Рейтинг@Mail.ru
Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ucheniya-2034607645.html
Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите
Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите - РИА Новости, 11.08.2025
Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите
Силы обороны Финляндии и вооруженные силы Швеции приняли участие в учениях по киберзащите под руководством США, сообщают в понедельник финские силы обороны. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:32:00+03:00
2025-08-11T15:32:00+03:00
в мире
финляндия
швеция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/80/1497188080_0:140:2048:1292_1920x0_80_0_0_582afece72af9df50a75e057816fc0c5.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии и вооруженные силы Швеции приняли участие в учениях по киберзащите под руководством США, сообщают в понедельник финские силы обороны. "Силы обороны Финляндии совместно с вооруженными силами Швеции приняли участие в многонациональных учениях по киберзащите Cyber Flag 25-2, которые прошли с 7 по 16 июля", - говорится в сообщении. Как уточняют силы обороны, учения были организованы киберкомандованием США в смоделированной среде, где отрабатывалось обнаружение, изоляция и устранение угроз. По словам сил обороны, в мероприятии приняли участие специалисты из более чем 20 стран.
https://ria.ru/20250808/afgan-2034211208.html
финляндия
швеция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/80/1497188080_84:0:1904:1365_1920x0_80_0_0_dc88360b274d8c3b02e06b78580b7921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, сша
В мире, Финляндия, Швеция, США
Финляндия и Швеция приняли участие в учениях США по киберзащите

Финляндия и Швеция приняли участие в учениях по киберзащите под руководством США

CC BY 2.0 / Georgia Army National Guard photo by Staff Sgt. Tracy J. Smith / Cyber Warriors at Cyber CityВоеннослужащие подразделения кибер-безопасности американской армии
Военнослужащие подразделения кибер-безопасности американской армии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
CC BY 2.0 / Georgia Army National Guard photo by Staff Sgt. Tracy J. Smith / Cyber Warriors at Cyber City
Военнослужащие подразделения кибер-безопасности американской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии и вооруженные силы Швеции приняли участие в учениях по киберзащите под руководством США, сообщают в понедельник финские силы обороны.
«
"Силы обороны Финляндии совместно с вооруженными силами Швеции приняли участие в многонациональных учениях по киберзащите Cyber Flag 25-2, которые прошли с 7 по 16 июля", - говорится в сообщении.
Как уточняют силы обороны, учения были организованы киберкомандованием США в смоделированной среде, где отрабатывалось обнаружение, изоляция и устранение угроз. По словам сил обороны, в мероприятии приняли участие специалисты из более чем 20 стран.
Робот - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Почему прогноз афганского математика — это главный кошмар Запада
8 августа, 19:00
 
В миреФинляндияШвецияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала