В Турции после землетрясения обрушились 16 зданий

2025-08-11T00:10:00+03:00

СТАМБУЛ, 11 авг - РИА Новости. Поисково-спасательные работы после землетрясения в турецком Балыкесире завершены, обрушились 16 зданий, погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле", - сообщил Ерликая на брифинге. По его словам, спасатели смогли извлечь из-под завалов обрушившегося здания четверых граждан. "К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался", - сообщил министр. Число пострадавших достигло 29, уточнил министр.

