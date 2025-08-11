Рейтинг@Mail.ru
В Турции после землетрясения обрушились 16 зданий - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/turtsija-2034484386.html
В Турции после землетрясения обрушились 16 зданий
В Турции после землетрясения обрушились 16 зданий - РИА Новости, 11.08.2025
В Турции после землетрясения обрушились 16 зданий
Поисково-спасательные работы после землетрясения в турецком Балыкесире завершены, обрушились 16 зданий, погиб один человек, сообщил министр внутренних дел... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T00:10:00+03:00
2025-08-11T00:10:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034472956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b95b8772a8fe4f8b346bee86011fd25.jpg
СТАМБУЛ, 11 авг - РИА Новости. Поисково-спасательные работы после землетрясения в турецком Балыкесире завершены, обрушились 16 зданий, погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле", - сообщил Ерликая на брифинге. По его словам, спасатели смогли извлечь из-под завалов обрушившегося здания четверых граждан. "К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался", - сообщил министр. Число пострадавших достигло 29, уточнил министр.
https://ria.ru/20250810/turtsija-2034478111.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034472956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84fbdeb11f92b3ee5a232fdcb896ad97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
В Турции после землетрясения обрушились 16 зданий

Глава МВД Турции Ерликая: после землетрясения в Балыкесире обрушились 16 зданий

© Bahadir DemircevirenПоследствия землетрясения в турецком Сындыргы
Последствия землетрясения в турецком Сындыргы - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Bahadir Demirceviren
Последствия землетрясения в турецком Сындыргы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 11 авг - РИА Новости. Поисково-спасательные работы после землетрясения в турецком Балыкесире завершены, обрушились 16 зданий, погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле", - сообщил Ерликая на брифинге.
По его словам, спасатели смогли извлечь из-под завалов обрушившегося здания четверых граждан. "К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался", - сообщил министр.
Число пострадавших достигло 29, уточнил министр.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения
Вчера, 22:29
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала