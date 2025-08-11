Рейтинг@Mail.ru
Трамп отложил введение новых пошлин против КНР на 90 дней
21:46 11.08.2025 (обновлено: 21:54 11.08.2025)
Трамп отложил введение новых пошлин против КНР на 90 дней
Трамп отложил введение новых пошлин против КНР на 90 дней
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со... РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома."Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней", - говорится в публикации.Отмечается, что указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.
"Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней", - говорится в публикации.
Отмечается, что указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
США обсудят с Китаем продление пошлинных послаблений
22 июля, 15:39
 
