Трамп отложил введение новых пошлин против КНР на 90 дней

Трамп отложил введение новых пошлин против КНР на 90 дней

2025-08-11T21:46:00+03:00

2025-08-11T21:46:00+03:00

2025-08-11T21:54:00+03:00

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома."Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней", - говорится в публикации.Отмечается, что указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома.

